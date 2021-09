Saint-Symphorien Chalet Mauriac Gironde, Saint-Symphorien Sur les pas de Claire Mauriac Chalet Mauriac Saint-Symphorien Catégories d’évènement: Gironde

### Balade littéraire de Saint-Symphorien au Chalet Mauriac avec Anne Duprez, guide conférencière et Christian Loustau, comédien. Le chalet Mauriac a été construit sur commande de Claire Mauriac, mère de l’écrivain. Brutalement veuve en 1887, elle cherche à créer un lieu où rassembler toute sa famille. Sans le savoir, elle offre également à son fils le terreau de son inspiration d’écrivain. Anne Duprez, auteure de Claire Mauriac, le roman d’une mère (éditions Le Festin) propose une balade thématique, à Saint-Symphorien, sur les pas de celle qui a décidé de la construction du Chalet… _Le Chalet Mauriac, propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine, à Saint-Symphorien, est une résidence d’écriture programmée par ALCA, l’Agence Livre, Cinéma, Audiovisuel._

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire. Départ de la place de l’église à Saint-Symphorien pour une déambulation contée dans le village jusqu’au Chalet Mauriac. Durée : 1h30.

