2023-04-06 10:00:00 10:00:00 – 2023-10-26 12:00:00 12:00:00 EUR 12 12 Suivez l’itinéraire jalonné de clous frappés d’un « C » pour visiter la ville telle que Cezanne l’a vécue, les lieux qui lui étaient chers, les cafés où il rencontrait ses amis..



Rendez vous 10 minutes avant le départ de l’excursion dans le hall d’accueil de l’Office de Tourisme, au fond à droite.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix en Provence





Le commentaire de la visite est la propriété intellectuelle du guide, les enregistrements lors des visites ne sont pas autorisés, la prise de notes se fait en accord avec le conférencier. Partez à la découverte des lieux où Paul Cezanne passa son enfance, sa jeunesse et sa vie d’adulte. Accompagné d’un guide conférencier, vous visiterez aussi la salle Cezanne au Musée Granet. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

