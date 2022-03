«Sur les pas de Cabu, dessinateur citoyen… » Lycée Pierre Bayen, 22 mars 2022, Chalons-en-Champagne.

**«Sur les pas de Cabu, dessinateur citoyen… »** ————————————————– _ou comment découvrir les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité à_ ——————————————————————————— _travers le parcours et l’oeuvre de Cabu, comment y découvrir l’expression de son antiracisme et de sa défense de la dignité humaine ?_ —————————————————————————————————————————————— Cette action est mise en oeuvre dans le cadre d’un partenariat de la Licra de Châlons-en-Champagne avec le lycée Pierre Bayen à Châlons-en-Champagne et notamment avec les 36 élèves d’une classe de seconde d’un professeur d’Histoire-géographie et d’éducation morale et civique. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— **L’une des étapes importantes de ce projet s’inscrit dans la Semaine d’Actions et d’Education contre le Racisme et l’Antisémitisme du 21 au 27 mars** ——————————————————————————————————————————————————- **2022. Ainsi, le mardi 22 mars, la Licra de Châlons interviendra auprès des élèves concernés afin de les sensibiliser à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, à l’engagemen**t **citoyen**. ————————————————————————————————————————————————————————————————————- A partir de cette rencontre et du travail réalisé en amont par le professeur sur des dessins de Cabu, les élèves essairont de déterminer en quoi l’engagement de Cabu, sa représentation satirique de la société débutée alors qu’il n’était encore qu’un lycéen, comporte également un engagement antiraciste ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– et humaniste fort. —————— Les étapes suivantes seront la visite commentée de la Duduchothèque, espace d’expositions-permanente et temporaire- dédié à Cabu, enfant de la ville de Châlons-en-Champagne. —————————————————————————————————————————————————————————— A cette visite s’ajoutera le parcours “Le Châlons de Cabu” ———————————————————– mis en place par la Duduchothèque, qui permet de retrouver des lieux ——————————————————————— emblématiques de la vie de Cabu à Châlons et des représentations qu’il a pu en faire ou qui l’ont inspiré. ————————————————————————————————————— La dernière étape sera la réalisation de dessins par les élèves et leur rencontre avec un dessinateur renommé. Les dessins seront rassemblés dans un recueil afin de valoriser leur implication dans cette action éducative. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Comprendre en quoi l’engagement de Cabu, sa représentation satirique de la société débutée alors qu’il n’était encore qu’un lycéen, comporte également un engagement antiraciste et humaniste fort.

Lycée Pierre Bayen rue du lycée 51000 Châlons-en-Champagne Chalons-en-Champagne Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T12:00:00