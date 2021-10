Paris Parc Georges Brassens île de France, Paris SUR LES PAS DE BRASSENS Parc Georges Brassens Paris Catégories d’évènement: île de France

GRAND BAL SUR LES PAS DE GEORGES BRASSENS Pour devenir les ambassadeurs et stimulateurs du Grand Bal du Centenaire, un groupe de jeunes collégiens de la classe de danses contemporaine et urbaine du conservatoire Darius Milaud se préparent. Ils étudieront à l’avance les chorégraphies qu’ils transmettront au public le jour J. Ils seront guidés par la chorégraphe Dominique Rebaud et leur professeure Madame Pierre-Jacquemin avec lesquelles ils créeront même une des danses du Grand Bal. Et pour devenir à notre tour ambassadeurs du Bal, le Hall de la chanson avec le jeune danseur Yohann Jolly proposera des vidéos-tutos accessibles sur les sites du Hall de la chanson et de la mairie. Événements -> Soirée / Bal Parc Georges Brassens 2, place Jacques Marette Paris 75015

