Paris Parvis de la Mairie du 14ème île de France, Paris SUR LES PAS DE BRASSENS GRAND BAL DU CENTENAIRE Parvis de la Mairie du 14ème Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

SUR LES PAS DE BRASSENS GRAND BAL DU CENTENAIRE Parvis de la Mairie du 14ème, 22 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 22 octobre 2021

de 18h30 à 23h

gratuit

Venez danser sur Brassens dans le 14ème arrondissement ! Sur des musiques mâtinées de swing gitan, de musiques de carnaval aux accents d’Italie, de voisine Espagne, venez vivre les chansons de Brassens par la danse, là où il vécut sa vie d’homme à Paris. Événements -> Soirée / Bal Parvis de la Mairie du 14ème 2, place Ferdinand Brunot Paris 75014

Denfert Rochereau

Contact :LE HALL DE LA CHANSON 0153724300 contact@informations.lehall.com https://www.facebook.com/lehalldelachanson/ https://twitter.com/halldelachanson0153724300 contact@informations.lehall.com Événements -> Soirée / Bal

Date complète :

2021-10-22T18:30:00+02:00_2021-10-22T23:00:00+02:00

mairie 14

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parvis de la Mairie du 14ème Adresse 2, place Ferdinand Brunot Ville Paris lieuville Parvis de la Mairie du 14ème Paris