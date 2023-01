Sur les Hauts de Gevrey et de Nuits : moyens de communication et de déplacement Arcenant Arcenant Arcenant Catégories d’Évènement: Arcenant

Côte-d’Or Arcenant Cette année vous partirez à la découverte de vestiges témoignant de divers moyens de communication aussi bien aériens, terrestres, etc. Fin mai le carnet numérique ainsi que le livret papier seront disponibles

Des livrets “papier” seront également disponibles sur le site gallo-romain de l’Ecartelot lors des journées de l’archéologie (18 et 19 juin de 15h à 18h) Ce carnet, composé de trente six pages, comporte :

– le texte des énigmes avec pour chacune l’emplacement pour consigner les réponses ;

– et pour guider vos promenades, une carte générale de localisation de l’ensemble des communes concernées ; Vous pouvez résoudre ces énigmes avec vos enfants, parents et amis.

Les réponses contiennent des croquis, des dimensions, ou autres précisions … obligeant à aller à la découverte des différents villages et sites.

Vous êtes libres de l’organisation de vos déplacements mais n’oubliez pas vos crayons, mètre, boussole … Pour ceux désirant participer au concours et recevoir un prix le livret rempli devra être remis au plus tard le 2 octobre dans les lieux de retrait indiqués précédemment. Les prix, et les lots de consolation, seront remis à Arcenant le dimanche après-midi 15 octobre (15h-18h) .

Demi-journée agrémentée d’une exposition des réponses et au moins d’une animation.

