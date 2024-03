SUR LES HAUTEURS DU PÉRET, AUTOUR DE MALUBER Péret, samedi 1 juin 2024.

Cette balade vous propose d’arpenter les coteaux et le plateau autour de l’ancien volcan Maluber qui surplombe le village de Péret. En chemin, Philippe Marza, guide-géologue, nous éclaire sur l’histoire géologique qui a forgé ces paysages.

Pierre Cauvel nous raconte l’évolution de l’agriculture sur les terrasses qui s’enfrichent. En chemin, Anne Cauvel nous délivre quelques contes qu’elle transporte dans sa besace. Et d’autres habitants complices partagent leurs souvenirs concernant la vie agropastorale et la présence de bergers et troupeaux sur les pentes du volcan.

Ce rendez-vous, proposé dans le cadre de l’inventaire partagé du patrimoine de Péret, contribue à la récolte et au partage d’informations sur l’évolution des paysages et

de l’agriculture péretoise.

Péret 34800 Hérault Occitanie

