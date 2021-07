Lormont Lieu indiqué lors de l'inscription Gironde, Lormont Sur les hauteurs de la rive droite : Lormont, entre histoire et modernité Lieu indiqué lors de l’inscription Lormont Catégories d’évènement: Gironde

du dimanche 11 juillet au dimanche 29 août

Découvrez un quartier confidentiel de la Métropole ! A la fois historique et moderne, végétale et minérale, cette balade saura vous surprendre. Vous suivrez les pas d’Elsa et de Nadra dans des quartiers pleins de vie de la Cité Carriet jusqu’à Bois Fleuri. Vous y percevrez des ambiances singulières, de la pulsation métropolitaine à la vie de quartier plus intime. Vous y découvrirez les souvenirs des anciens négociants viticoles ou des rapatriés d’Afrique du Nord, d’Espagne et du Portugal, en contemplant la Garonne depuis son plus haut point de vue. Proposée et organisée par [L’Alternative Urbaine Bordeaux](https://bordeaux.alternative-urbaine.com/)

Prix libre

Et si vous changiez de regard sur votre ville ? L’Alternative Urbaine Bordeaux organise des balades culturelles pédestres de la Cité Carriet jusqu’à Bois Fleuri. Lieu indiqué lors de l’inscription 33310 Lormont Lormont Vieux Lormont Gironde

2021-07-11T10:45:00 2021-07-11T12:30:00;2021-07-18T10:45:00 2021-07-18T12:30:00;2021-07-25T10:45:00 2021-07-25T12:30:00;2021-08-01T10:45:00 2021-08-01T12:30:00;2021-08-15T10:45:00 2021-08-15T12:30:00;2021-08-22T10:45:00 2021-08-22T12:30:00;2021-08-29T10:45:00 2021-08-29T12:30:00

