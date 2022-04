Sur les hauteurs de la rive droite : Lormont, entre histoire et modernité avec Alternative Urbaine Bordeaux Lormont Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Sur les hauteurs de la rive droite : Lormont, entre histoire et modernité avec Alternative Urbaine Bordeaux Lormont, 29 mai 2022, Lormont. Sur les hauteurs de la rive droite : Lormont, entre histoire et modernité avec Alternative Urbaine Bordeaux

Lormont, le dimanche 29 mai à 15:00

**Vous suivrez les pas d’Elsa et de Nadra dans des** **quartiers plein de vie de la Cité Carriet jusqu’à Bois Fleuri.** **Vous y percevrez des ambiances singulières, de la pulsation métropolitaine à la vie de quartier plus intime. Vous y découvrirez les souvenirs des anciens négociants viticoles ou des rapatriés d’Afrique du Nord, d’Espagne et du Portugal, en contemplant la Garonne depuis son plus haut point de vue.** **Public adulte, sur inscription**

Gratuit,sur inscription

Découvrez un quartier confidentiel de la Métropole ! À la fois historique et moderne, végétale et minérale, cette balade saura vous surprendre. Lormont Cité Carriet Lormont Vieux Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-29T15:00:00 2022-05-29T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Lormont Adresse Cité Carriet Ville Lormont lieuville Lormont Lormont Departement Gironde

Lormont Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Sur les hauteurs de la rive droite : Lormont, entre histoire et modernité avec Alternative Urbaine Bordeaux Lormont 2022-05-29 was last modified: by Sur les hauteurs de la rive droite : Lormont, entre histoire et modernité avec Alternative Urbaine Bordeaux Lormont Lormont 29 mai 2022 Lormont Lormont Lormont

Lormont Gironde