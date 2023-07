6ème Course AUTOMOBILE Argenton-Bouglon Sur les D106 et D147 Bouglon, 19 août 2023, Bouglon.

Bouglon,Lot-et-Garonne

Course automobile de Argenton/Bouglon

– 6ième COURSE DE CÔTE ARGENTON/ BOUGLON

samedi 19 août- Epreuve comptant pour la Coupe de France.

– 13ième SLALOM en CÔTE ARGENTON/BOUGLON

du dimanche 20 août- Epreuve comptant pour la Coupe de France.

Entrée gratuite-Accès possible à Bouglon par le Clavier,

à proximité du bas de la côte

avec un parc gratuit mis à disposition , tout proche du circuit aménagé.

Horaires : 9h/18h avec une interruption autour de 12h jusqu’ à 13h30.

Buvette-Restauration possible.

Facebook : CLUB AUTOMOBILE MARMANDAIS

TEL/ 06 76 85 93 31.

2023-08-19 fin : 2023-08-20 18:00:00. .

Sur les D106 et D147

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Argenton/Bouglon motor race

– 6th ARGENTON/BOUGLON COAST RACE

saturday August 19 – French Cup event.

– 13th SLALOM en CÔTE ARGENTON/BOUGLON

sunday August 20- Event counting towards the French Cup.

Free entry-Access to Bouglon via Le Clavier,

near the bottom of the hill

with a free parking area close to the circuit.

Opening hours: 9 a.m./6 p.m. with a break around 12 p.m. until 1:30 p.m.

Refreshments available.

Facebook : CLUB AUTOMOBILE MARMANDAIS

TEL/ 06 76 85 93 31

Carrera del motor Argenton/Bouglon

– 6ª CARRERA DE LA COSTA DE ARGENTON/BOUGLON

sábado 19 de agosto- Prueba puntuable para la Copa de Francia.

– 13ª CARRERA COSTA DE ARGENTON/BOUGLON

domingo 20 de agosto – Prueba puntuable para la Copa de Francia.

Entrada gratuita – Acceso a Bouglon por el Clavier,

cerca de la base de la colina

con un aparcamiento gratuito cerca del circuito.

Horario: de 9.00 a 18.00 horas, con una pausa de 12.00 a 13.30 horas.

Refrescos disponibles.

Facebook : CLUB AUTOMOVIL MARMANDAIS

TEL/ 06 76 85 93 31

Autorennen von Argenton/Bouglon

– 6. KURS DER KÜSTE ARGENTON/ BOUGLON

samstag, 19. August – Dieses Rennen zählt zur Coupe de France.

– 13. SLALOM en CÔTE ARGENTON/BOUGLON

sonntag, 20. August – Dieser Wettkampf zählt zum Coupe de France.

Eintritt frei-Zugang zu Bouglon über den Clavier möglich,

in der Nähe des unteren Teils der Küste

mit einem kostenlos zur Verfügung gestellten Park , ganz in der Nähe der eingerichteten Rennstrecke.

Öffnungszeiten: 9:00/18:00 Uhr mit einer Unterbrechung um 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr.

Getränke und Verpflegung sind möglich.

Facebook : CLUB AUTOMOBILE MARMANDAIS

TEL/ 06 76 85 93 31

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Coteaux et Landes de Gascogne