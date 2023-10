Village de Noël Sur les cours Saint-Pourçain-sur-Sioule, 17 novembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Organisé par l’Union Commerciale de St Pourçain.

Artisanat, produits régionaux, restauration sur place, spectacle et animation de rue.

+ de 100 exposants..

2023-11-17 fin : 2023-11-19 . .

Sur les cours

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Union Commerciale de St Pourçain.

Crafts, regional products, on-site catering, shows and street entertainment.

+ Over 100 exhibitors.

Organizado por la Union Commerciale de St Pourçain.

Artesanía, productos regionales, restauración in situ, espectáculos y animaciones de calle.

+ Más de 100 expositores.

Organisiert von der Union Commerciale de St Pourçain.

Kunsthandwerk, regionale Produkte, Verpflegung vor Ort, Straßenshow und -animation.

+ 100 Aussteller.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme Val de Sioule