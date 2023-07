Pause fermière Sur les cours en face du marché, 6 place Georges Clemenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule, 29 juillet 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Burger bourbonnais à emporter 100% local préparés et servis par les Jeunes Agriculteurs de l’Allier.

+ Structure gonflable..

2023-07-29 12:00:00 fin : 2023-07-29

Sur les cours en face du marché, 6 place Georges Clemenceau

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



100% local Bourbonnais takeaway burgers prepared and served by the Jeunes Agriculteurs de l’Allier.

+ Inflatable structure.

Hamburguesas para llevar 100% locales de Bourbonnais preparadas y servidas por los Jeunes Agriculteurs de l’Allier.

+ Estructura hinchable.

Burger aus Bourbonnais zum Mitnehmen, 100% lokal, zubereitet und serviert von den Jeunes Agriculteurs de l’Allier.

+ Aufblasbare Struktur.

Mise à jour le 2023-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule