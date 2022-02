Sur les chemins des haies La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

le samedi 12 mars à 10:00

Ouvrons les yeux sur la nature qui nous entoure. Lors de cette petite randonnée de 4 km, venez rencontrer l’Orme et écouter ses compagnons les oiseaux. Quels sont ces habitants qui peuplent discrètement les bords de nos chemins ? Ecureuil, y vis-tu ? Voilà une belle occasion de plonger dans la richesse et la diversité des haies. Informations et réservations : CPIE Loire Océane [http://www.cpie-loireoceane.com/events/](http://www.cpie-loireoceane.com/events/) 02 40 45 35 96 [contact@cpieoceane.com](mailto:contact@cpieoceane.com)

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00

