le samedi 12 mars à 10:00

Ouvrons les yeux sur la nature qui nous entoure. Lors de cette petite randonnée de 4 km, venez rencontrer l’Orme et écouter ses compagnons les oiseaux. Quels sont ces habitants qui peuplent discrètement les bords de nos chemins ? Ecureuil, y vis-tu ? Voilà une belle occasion de plonger dans la richesse et la diversité des haies. Public familial – Sortie pédestre – 2h – Gratuit Informations et réservation : CPIE Loire Océane [http://www.cpie-loireoceane.com/events/](http://www.cpie-loireoceane.com/events/) 02 40 45 35 96 contact@cpieoceane.com

