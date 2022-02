Sur les chemins des dunes 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Partons en balade sur la dune pour en découvrir la richesse. La vie s’y fait discrète. Alors munis de nos loupes, observons les plantes des milieux dunaires et leurs adaptations. À travers diverses activités ludiques, partons à la rencontre de ces sites exceptionnels et tentons de comprendre leur fragilité. Une balade au grand air pour petits et grands ! Gratuit **Informations et réservation** : CPIE Loire Océane [http://www.cpie-loireoceane.com/events/](http://www.cpie-loireoceane.com/events/) 02 40 45 35 96 [contact@cpieoceane.com](mailto:contact@cpieoceane.com)

