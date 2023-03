Portes ouvertes et exposition à l’atelier Sur les Chemins de Terre Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère

Portes ouvertes et exposition à l’atelier Sur les Chemins de Terre, 31 mars 2023, Grenoble. Portes ouvertes et exposition à l’atelier 31 mars – 2 avril Sur les Chemins de Terre L’atelier propose cette année des portes ouvertes pour expliquer les différentes techniques utilisées en céramique à l’atelier (techniques de façonnage, fabrication des émaux, cuissons grès et raku) et les étapes de réalisation (façonnage, cuissons, émaillage).

Vous pourrez découvrir l’organisation de l’atelier, et de nombreuses pièces en cours de réalisation, à différentes étapes. Je vous expliquerai également en quoi consiste la fabrication des émaux à partir des matières premières?

Une exposition de pièces uniques en céramique permet de découvrir le travail terminé. Sur les Chemins de Terre 8 rue Chenoise Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://instagram.com/surlescheminsdeterre »}, {« type »: « link », « value »: « http://facebook.com/surlescheminsdeterre »}, {« type »: « link », « value »: « https://aureliefournier38.wixsite.com/afceramique »}, {« type »: « email », « value »: « aurelie.fournier38@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0676160990 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:30:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 céramique raku Aurélie Fournier

Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Sur les Chemins de Terre Adresse 8 rue Chenoise Ville Grenoble Departement Isère Lieu Ville Sur les Chemins de Terre Grenoble

Sur les Chemins de Terre Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Portes ouvertes et exposition à l’atelier Sur les Chemins de Terre 2023-03-31 was last modified: by Portes ouvertes et exposition à l’atelier Sur les Chemins de Terre Sur les Chemins de Terre 31 mars 2023 Grenoble Sur les Chemins de Terre Grenoble

Grenoble Isère