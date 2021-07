Bordeaux Maison du Pèlerin Bordeaux, Gironde Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle Maison du Pèlerin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle Maison du Pèlerin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bordeaux. Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Pèlerin

### Rencontrez les pèlerins et apprenez-en davantage sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Venant de Tours et allant à Compostelle, rencontrez ces pèlerins qui répondrons à vos question.

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Maison du Pèlerin 28 rue des Argentiers, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

