Randonnée des Crêpes sur les chemins de Saint-Aignan-le-Jaillard, 8 janvier 2023, Saint-aignan-le-jaillard. Randonnée des Crêpes Dimanche 8 janvier 2023, 05h30 sur les chemins de Saint-Aignan-le-Jaillard Randonnée des Crêpes sur les chemins de Saint-Aignan-le-Jaillard Saint-aignan-le-jaillard Saint-aignan-le-jaillard par les randonneurs de Saint Aignan le Jaillard dit « Les Trainiots » – Comme chaque année, Les Randonneurs de St Aignan le Jaillard dit « Les Trainiots » vous convient à leur Randonnée des Crêpes !

7 parcours : 5 km, 9 km, 13 km, 16 km, 19 km, 25 km et 30 km – Dégustation de crêpes à l’arrivée

Marcher, se ressourcer puis savourer… Que demander de mieux ?

