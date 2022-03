SUR LES CHEMINS DE NOS FERMES : DOMAINE DE LA GOULOTTE Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Maurice-sous-les-Côtes

SUR LES CHEMINS DE NOS FERMES : DOMAINE DE LA GOULOTTE Saint-Maurice-sous-les-Côtes, 9 avril 2022, Saint-Maurice-sous-les-Côtes. SUR LES CHEMINS DE NOS FERMES : DOMAINE DE LA GOULOTTE Domaine de la Goulotte 5 rue haute Gaston Parant Saint-Maurice-sous-les-Côtes

2022-04-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-26 17:00:00 17:00:00 Domaine de la Goulotte 5 rue haute Gaston Parant

Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse Saint-Maurice-sous-les-Côtes Dans le cadre de l’opération « Sur le chemin de nos fermes » soutenue par le réseau Bienvenue à la ferme Grand-Est, partez à la découverte du vignoble des Côtes de Meuse et faites halte au Domaine de la Goulotte.

Réservation au 06 77 47 12 04 ou domainedelagoulotte@orange.fr

Une visite riche en découvertes des vignes et vergers (suivant météo). Terminez la visite par une dégustation et vente des produits. domainedelagoulotte@orange.fr +33 6 77 47 12 04 Domaine de la Goulotte 5 rue haute Gaston Parant Saint-Maurice-sous-les-Côtes

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Maurice-sous-les-Côtes Autres Lieu Saint-Maurice-sous-les-Côtes Adresse Domaine de la Goulotte 5 rue haute Gaston Parant Ville Saint-Maurice-sous-les-Côtes lieuville Domaine de la Goulotte 5 rue haute Gaston Parant Saint-Maurice-sous-les-Côtes Departement Meuse

Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-sous-les-cotes/

SUR LES CHEMINS DE NOS FERMES : DOMAINE DE LA GOULOTTE Saint-Maurice-sous-les-Côtes 2022-04-09 was last modified: by SUR LES CHEMINS DE NOS FERMES : DOMAINE DE LA GOULOTTE Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes 9 avril 2022 Meuse Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse