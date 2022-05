SUR LES CHEMINS DE L’INDUSTRIE MINIÈRE EN PASSANT PAR MEURCHIN, ESTEVELLES ET CARVIN Loos-en-Gohelle, 31 juillet 2022, Loos-en-Gohelle.

SUR LES CHEMINS DE L’INDUSTRIE MINIÈRE EN PASSANT PAR MEURCHIN, ESTEVELLES ET CARVIN Base 11/19

Rue Léon Blum

Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle

2022-07-31 – 2022-07-31

Base 11/19

Rue Léon Blum

Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Loos-en-Gohelle Cette randonnée vous emmènera sur les chemins de l’industrie minière, de part et d’autre du canal de la Deûle. À travers le récit de votre guide, vous marcherez sur les traces d’une histoire passée, riche et foisonnante qui a, en son temps, transformé notre territoire et laissé ça et là quelques traces visibles : canaux, voies ferrées, terrils et autres vestiges, qui en sont aujourd’hui les témoins.

– Terril 98 et sentiers de Meurchin, Pont-à-Vendin, Vendin et Estevelles –

Cette sortie vous est proposée par notre réseau de Guides Nature et Patrimoine Volontaires*.

*Guides Nature et Patrimoine Volontaires en action ! Après une formation alternant connaissance du territoire et techniques d’animation, les Guides Nature et Patrimoine Volontaires du CPIE Chaîne des Terrils vous invitent à venir partager les richesses de notre Bassin minier.

accueil@chainedesterrils.eu +33 3 21 28 17 28 https://www.chainedesterrils.eu/

dernière mise à jour : 2022-04-25 par