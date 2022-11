« SUR LES CHEMINS DE … » : ANIMATION TRACES D’ANIMAUX, 18 mai 2022, .

« SUR LES CHEMINS DE … » : ANIMATION TRACES D’ANIMAUX



2022-05-18 – 2022-05-18

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr – à partir de 12 ans

« Sur les chemins de … » – animation traces d’animaux

les 18 septembre, 19 et 27 octobre, 20 novembre, 14 et 22 décembre

de 14h30 à 16h30

Balade, atelier lecture et animations autour des traces d’animaux.

Balades sur « chemin de… » : sur les traces de Baptiste Morizot, livre : Manières d’être vivant,

Baptiste Morizot est écrivain et maître de conférences en philosophie d’Aix-Marseille

Les animateurs Jérôme et Florence proposent sur le domaine, dans des endroits cocooning des pauses lectures et des arrêts ateliers d’écriture ainsi que des animations autour des « Traces d’animaux »

Manière d’être vivant :

Imaginons cette fable : une espèce fait sécession. Elle déclare que les dix millions d’autres espèces de la Terre, ses parentes, sont de la « nature ». A savoir : non pas des êtres mais des choses, non pas des acteurs mais le décor, des ressources à portée de main. Une espèce d’un côté, dix millions de l’autre, et pourtant une seule famille, un seul monde. Cette fiction est notre héritage. Sa violence a contribué aux bouleversements écologiques. Nous avons une bataille culturelle à mener quant à l’importance de restituer au vivant. Ce livre entend y jeter se ses forces. En partant pister les animaux sur le terrain, et les idées que nous nous en faisons d’eux dans la forêt des savoirs. Il s’agit de refaire connaissance : approcher les habitants de la Terre, humains compris, comme dix millions de manières d’être vivants.

Enfants, adultes, à partir de 12 ans

Avec Florence Richard et Jérôme Mauraisin de la MDE,

Balade et atelier lecture au Domaine de Restinclieres

