Calèches du Père Noël – Fééries d’hiver Sur les boulevards Valence, 10 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Parcourez la ville autrement lors d’une balade en calèche !.

2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 16:00:00. EUR.

Sur les boulevards

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the city in a different way on a horse-drawn carriage ride!

Contemple la ciudad desde un ángulo diferente en un paseo en coche de caballos

Erkunden Sie die Stadt auf eine andere Art und Weise bei einer Kutschfahrt!

Mise à jour le 2023-11-09 par Valence Romans Tourisme