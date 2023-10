Grande soirée parade et feu d’artifice – Fééries d’hiver Sur les boulevards et le Champ de Mars Valence, 9 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La grande soirée revient pour notre plus grand plaisir !



Plus de 400 danseurs valentinois professionnels et amateurs déambuleront dans le centre-ville et créeront une ambiance festive.



Assistez ensuite à l’immanquable et traditionnel feu d’artifice !.

2023-12-09 18:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Sur les boulevards et le Champ de Mars

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The big party is back, to our great delight!



More than 400 professional and amateur dancers from the Valence area will be strolling through the city center, creating a festive atmosphere.



Then it’s off to the traditional fireworks display!

Vuelve la gran noche, ¡para nuestra gran alegría!



Más de 400 bailarines profesionales y aficionados de Valence se pasearán por el centro de la ciudad, creando un ambiente festivo.



A continuación, no se pierda los tradicionales fuegos artificiales

Der große Abend kehrt zu unserem größten Vergnügen zurück!



Mehr als 400 professionelle und Amateurtänzer aus Valence werden durch das Stadtzentrum ziehen und für eine festliche Atmosphäre sorgen.



Erleben Sie anschließend das unvermeidliche und traditionelle Feuerwerk!

Mise à jour le 2023-10-17 par Valence Romans Tourisme