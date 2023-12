Cet évènement est passé Village de Noël – Fééries d’hiver Sur les boulevards Bancel et Maurice Clerc, Fontaine monumentale Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Village de Noël – Fééries d’hiver Sur les boulevards Bancel et Maurice Clerc, Fontaine monumentale Valence, 25 novembre 2023, Valence. Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-25

fin : 2023-12-23 Une quarantaine d’exposants sont présents pour vous faire découvrir, déguster, et partager leur savoir-faire, de quoi faire le plein d’idées cadeaux pour Noël !.

Une quarantaine d’exposants sont présents pour vous faire découvrir, déguster, et partager leur savoir-faire, de quoi faire le plein d’idées cadeaux pour Noël ! .

Sur les boulevards Bancel et Maurice Clerc, Fontaine monumentale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-11-17 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Code postal 26000 Lieu Sur les boulevards Bancel et Maurice Clerc, Fontaine monumentale Adresse Sur les boulevards Bancel et Maurice Clerc, Fontaine monumentale Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Sur les boulevards Bancel et Maurice Clerc, Fontaine monumentale Valence Latitude 44.930548 Longitude 4.894089 latitude longitude 44.930548;4.894089

Sur les boulevards Bancel et Maurice Clerc, Fontaine monumentale Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/