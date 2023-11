Trail de Noël – Fééries d’hiver Sur les boulevards Bancel, Clerc – Fontaine monumentale Valence, 2 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Course nocturne de 8 km à travers la ville.

Organisée en partenariat avec le Valence Triathlon..

2023-12-02 20:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Sur les boulevards Bancel, Clerc – Fontaine monumentale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



8 km night race through the town.

Organized in partnership with Valence Triathlon.

Carrera nocturna de 8 km por la ciudad.

Organizada en colaboración con el Triatlón de Valence.

8 km langer Nachtlauf durch die Stadt.

Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Valencia Triathlon.

Mise à jour le 2023-11-10 par Valence Romans Tourisme