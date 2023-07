Fête champêtre et feu d’artifice Sur les bords de la Vienne Saint-Victurnien, 22 juillet 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

Le Club de football de Saint-Victurnien et en collaboration avec la commune vous donne rendez-vous sur les bords de la Vienne pour une fête champêtre et un feu d’artifice nouvelle formule. Vous y trouverez également une offre de restauration sur place avec à la carte moules/frites et la buvette. Profitez-en pour attendre le feu d’artifice, le tout avec une animation musicale..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Sur les bords de la Vienne

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Victurnien Football Club, in collaboration with the commune, invites you to a country-style festival on the banks of the Vienne, with a new-style fireworks display. You’ll also find on-site catering, with an à la carte mussels/frites menu and a refreshment bar. And don’t forget to look forward to the fireworks, which will be accompanied by live music.

El club de fútbol de Saint-Victurnien, en colaboración con el ayuntamiento, le espera a orillas del Vienne para una fiesta campestre y un nuevo espectáculo de fuegos artificiales. Además, en el recinto de la fiesta se ofrecerá un servicio de restauración que incluye mejillones con patatas fritas y un bar. Y no se olvide de los fuegos artificiales, que irán acompañados de música en directo.

Der Fußballclub von Saint-Victurnien und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde lädt Sie am Ufer der Vienne zu einem ländlichen Fest und einem Feuerwerk im neuen Format ein. Dort finden Sie auch ein Essensangebot vor Ort mit à la carte Moules/ Frites und der Buvette. Nutzen Sie die Gelegenheit, um auf das Feuerwerk zu warten, das von musikalischer Unterhaltung begleitet wird.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Porte Océane du Limousin