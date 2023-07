Festival du Haut Limousin – Balade musicale – Chansons pour faire la sieste Sur les bords de la Gartempe Châteauponsac, 4 août 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Anaïs Bertrand, mezzo-soprano et Pierre Cussac, accordéon interprètent des mélodies et chansons de Fauré, Hahn, Brassens, Gainsbourg, Ferré..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Sur les bords de la Gartempe

Châteauponsac 87290



Anaïs Bertrand, mezzo-soprano, and Pierre Cussac, accordion, perform melodies and songs by Faure, Hahn, Brassens, Gainsbourg, Ferre and others.

Anaïs Bertrand, mezzosoprano, y Pierre Cussac, acordeón, interpretan canciones de Faure, Hahn, Brassens, Gainsbourg, Ferre y otros.

Anaïs Bertrand, Mezzosopran, und Pierre Cussac, Akkordeon, interpretieren Melodien und Chansons von Faure?, Hahn, Brassens, Gainsbourg, Ferre?

