Initiation à la pêche et découverte des poissons du Rhône Sur les berges et quais du Rhône Arles

Bouches-du-Rhône

Initiation à la pêche et découverte des poissons du Rhône Dimanche 23 octobre, 13h00, 15h00 Sur les berges et quais du Rhône

Sortie Gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Initiez vos enfants à la pêche et découvrez l’extraordinaire vie des poissons du Rhône ! Sur les berges et quais du Rhône 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.cpierpa.fr »}]

Du Pont des Lions jusqu’au Musée de l’Arles Antique Initiez vos enfants à la pêche et découvrez l’extraordinaire vie des poissons du Rhône,autour de petits jeux qui amuseront petits et grands.

Proposé par l’APASMC (ASSOCIATION DES PÊCHEURS ARLES – SAINT MARTIN DE CRAU) et le CPIE Rhône-Pays d’Arles.

Dans le cadre de la 6éme édition de Dans les Bras du Rhône.

Infos et inscription : http://www.cpierpa.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T13:00:00+02:00

2022-10-23T17:00:00+02:00 CPIE

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Sur les berges et quais du Rhône Adresse 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Sur les berges et quais du Rhône Arles Departement Bouches-du-Rhône

