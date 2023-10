Sur les bancs du Carreau 2024 Le Carreau du Temple Paris, 7 juin 2024, Paris.

Du vendredi 07 juin 2024 au mardi 18 juin 2024 :

.Tout public. payant

Tarifs selon le spectacle

Sur les bancs du Carreau est un événement festif et artistique qui donne rendez-vous aux petits comme aux grands pour des spectacles, concerts ainsi que bien d’autres surprises.

Quinze jours pour lever le voile sur les créations issues du travail des associations complices du Carreau avec la jeune génération des établissements scolaires partenaires. Une centaine d’enfants et d’adolescent·e·s ont la chance de présenter leurs spectacles dans des conditions professionnelles.

Parce que la sensibilité à l’art ne tombe pas du ciel, parce qu’elle n’est pas non plus nécessairement ancrée dans les familles, parce que Le Carreau du Temple est convaincu que la forger est indispensable à l’éveil de la citoyenneté, il lui paraît relever de sa mission de service public de développer, à l’appui de compétences qu’il héberge, des projets dès le plus jeune âge.

C’est pourquoi, tout au long de l’année, les associations en connivence avec Le Carreau du Temple, animant diverses pratiques artistiques font jouer, chanter, danser ces élèves dans le cadre de la création d’un spectacle, pour le présenter, à la fin de la saison, en salle de spectacle et en public. S’inscrivant cette année dans l’environnement des JOP de Paris 2024, ce temps fort s’identifie à une véritable Olympiade des amateurs. Or, les pratiques amateurs étant l’un des piliers du Carreau du Temple, du fait de ce contexte énergisant, ce rendez-vous ouvert à toutes et à tous augure de nombreuses surprises et réjouissances !

