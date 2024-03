Sur les bancs de l’école! Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq, dimanche 7 avril 2024.

Dimanche 7 avril de 14h30 à 17h30, le Musée du Terroir vous invite à vous replonger dans l'école au début du 20ème siècle! Dimanche 7 avril, 14h30 Musée du Terroir Entrée gratuite – sans inscription

Dimanche 7 avril de 14h30 à 17h30 le Musée du Terroir vous invite à vous replonger dans l’école au début du 20ème siècle!

Au programme :

atelier de fabrication d’une Pascaline

dictée comme autrefois

atelier écriture à la plume

borne photo dans l’école du musée

Chaque 1er dimanche, le Musée propose son atelier de confection de gaufre à la cassonade.

Un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur un piano des années 1880.

Gratuit – Sans inscription

Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Annappes Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

