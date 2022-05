Sur les bancs de l’école Escurolles Escurolles Catégories d’évènement: Allier

Escurolles Allier Escurolles EUR Spectacle amateurs sur la thématique de l’école.

Soirée familiale et “drôlement scolaire” avec sketch, musique, théâtre …

Organisé par l’ATDE. atdescurolles@gmail.com +33 6 63 26 78 47 Escurolles

