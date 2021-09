Sèvres Médiathèque de Sèvres Hauts-de-Seine, Sèvres Sur les ailes de la musique Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le samedi 16 octobre à 10:00

Notre atelier sera consacré aux destins de plusieurs compositrices, celles qui ont su se faire un nom, parfois même un prénom, dans un domaine généralement réservé aux hommes. Si ces portraits de femmes mettent en lumière leur originalité, c’est avant tout parce que, en tant que musiciennes, elles ont réussi à braver les carcans de leurs époques respectives, en imposant à cet art ultime qu’est la composition musicale, une touche féminine, lumineuse, et résolument différente de ceux qui se croyaient seuls maîtres à bord. Tout au long de ces deux séances nous ferons la (re)connaissance de Hildegarde von Bingen, Clara Schumann, ou Louise Farrenc, ainsi que d’autres noms moins connus, un voyage qui nous mènera jusqu’au XXIe siècle, avec Sofia Goubaïdoulina et Kaija Saariaho.

Inscription conseillée au 01 41 14 12 13

Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d'Avray Sèvres

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T11:30:00

