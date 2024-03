Sur l’eau, par la Cie Les z’OMNI Médiathèque Dominique Baudis d’Auterive Auterive, vendredi 22 mars 2024.

Quand les comédiennes-chanteuses Les z’OMNI s’emparent d’une nouvelle fantastique de Guy de Maupassant, elles en livrent une version inédite et délicieusement décalée ! Ces quatre comédiennes fantaisistes, armées de leurs pupitres, leurs bottes et leurs partitions, proposent une mise en scène délirante et hilarante de cette œuvre. Les personnages ont à cœur de faire entendre les mots de Maupassant et tous les genres théâtraux et musicaux y passent : du grotesque au lyrique, de la danse contemporaine au chant traditionnel, en passant par le ragga, le disco et le mélodrame. Le texte de Maupassant est chanté, chuchoté, répété, mâché, désossé, déstructuré… Revisitez vos classiques !

Médiathèque Dominique Baudis d’Auterive 700, route d’Espagne 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 82 95 45 75 [{« type »: « phone », « value »: « 05 82 95 45 75 »}]

