Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Sur le trottoir, l’Etat. La police face à la prostitution” (Seuil) par Gwenaëlle Mainsant Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Sur le trottoir, l’Etat. La police face à la prostitution” (Seuil) par Gwenaëlle Mainsant Palais des Beaux-Arts de Lille, 16 novembre 2021, Lille. “Sur le trottoir, l’Etat. La police face à la prostitution” (Seuil) par Gwenaëlle Mainsant

Palais des Beaux-Arts de Lille, le mardi 16 novembre à 17:30

La prostitution n’est pas aisée à définir. Dans le tri entre échanges économico-sexuels légaux et illégaux, la police joue un rôle déterminant. Représentants de l’État et dépositaires d’un pouvoir juridique, les policiers sont aussi des agents de l’ordre social et sexuel. Qu’est-ce qui déclenche l’intervention policière ? Qui, au contraire, passe à travers les mailles du filet ? Pour répondre à ces questions, Gwénaëlle Mainsant s’est immergée plusieurs mois dans les brigades de police, ouvrant les dossiers et archives de la ” Mondaine “, suivant les policiers en civil dans leurs enquêtes entre filatures, planques, interrogatoires, entrevues avec les indic’, interpellations, contrôles d’identité…

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Pour comprendre ce qui différencie les échanges économico-sexuels illégaux des légaux, Gwénaëlle Mainsant s’est immergée des mois dans les brigades de police, ouvrant les dossiers de la ” Mondaine “. Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T17:30:00 2021-11-16T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts de Lille Adresse Rue de Valmy Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts de Lille Lille