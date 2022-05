SUR LE TOIT DE L’OLYMPE Gallerie d’Italia – Vicenza Vicenza Catégorie d’évènement: Vicenza

Gallerie d'Italia – Vicenza, le samedi 14 mai à 20:00

A l’occasion de la Nuit des Musées, visites des collections permanentes et des expositions temporaires: . Exposition **VOIR L’INVISIBLE. Icônes russes de la collection Intesa Sanpaolo**, en dialogue avec **Valery Koshlyakov. Architectures célestes** . Exposition **CLAY. HISTOIRES DE VASES** . Exposition **VENISE, QUELLE ENTREPRISE! La grande vue perspective par Jacopo de ‘Barbari** . Exposition **COMMENT NOUS SERONS. L’Italie qui se reconstruit** **SUR LE TOIT DE L’OLYMPE**, un fascinant itinéraire “de l’Hadès au Mont des Dieux”, pour connaître les personnages mythologiques qui veillent sur le Palais. Visite commentée, 22h et 23h Un fascinant itinéraire “de l’Hadès au Mont des Dieux”, pour connaître les personnages mythologiques qui veillent sur le Palais. Visite commentée, 22h et 23h Gallerie d’Italia – Vicenza Contra’ Santa Corona 25 36100 Vicenza Vicenza Santa Corona Vicenza

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

