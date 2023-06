Fête de la Musique à Cersay Sur le stade municipal Val en Vignes, 17 juin 2023, Val en Vignes.

Val en Vignes,Deux-Sèvres

Dès 19h, vous allez danser, chanter et faire la fête. De nombreux groupes se succèderont pour vous faire vibrer au son de la musique ! Avec la participation de Plage arrière, M’Dezoen et D’jub. Buvette sur place. Repas sur réservation..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Sur le stade municipal

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From 7pm, you will dance, sing and party. Many groups will follow one another to make you vibrate to the sound of music! With the participation of Plage arrière, M’Dezoen and D’jub. Refreshments on the spot. Meals on reservation.

A partir de las 19.00 horas, se bailará, se cantará y se festejará. Numerosos grupos actuarán para hacerle vibrar al son de la música Con la participación de Plage arrière, M’Dezoen y D’jub. Refrescos in situ. Comidas previa reserva.

Ab 19 Uhr werden Sie tanzen, singen und feiern. Zahlreiche Bands werden nacheinander auftreten, um Sie mit Musik zu begeistern! Mit der Teilnahme von Plage arrière, M’Dezoen und D’jub. Erfrischungsgetränke vor Ort. Mahlzeiten auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-05-24 par Maison du Thouarsais