Les Estivales : Initiation à la fouille archéologique au château de la Chèze. Sur le site du Château de la Chèze, la Chèze Le Cheylard, 13 juillet 2023, Le Cheylard.

Le Cheylard,Ardèche

Atelier d’initiation à la fouille archéologique animé par Emilie Comes-Trinidad, archéologue, guide conférencière. Durée 1h30 à 2h..

2023-07-13 10:00:00 fin : 2023-08-31 12:00:00. EUR.

Sur le site du Château de la Chèze, la Chèze

Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Introductory workshop to archaeological excavation led by Emilie Comes-Trinidad, archaeologist and tour guide. Duration: 1h30 to 2h.

Taller de iniciación a las excavaciones arqueológicas dirigido por Emilie Comes-Trinidad, arqueóloga y guía turística. Duración: 1 hora y media a 2 horas.

Workshop zur Einführung in die archäologische Ausgrabung unter der Leitung von Emilie Comes-Trinidad, Archäologin und Fremdenführerin. Dauer: 1,5 bis 2 Stunden.

