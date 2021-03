Wambrechies OT VDD Wambrechies Sur le sentier du céphalophore Saint-Chrysole OT VDD Wambrechies Catégorie d’évènement: Wambrechies

Ce circuit à vélo d’où jaillit la fontaine à Verlinghem jusqu’à Comines est l’occasion de découvrir l’histoire de St Chrysole, un évangélisateur du 3è Siècle de notre ère compère de Saint-Piat et de Saint-Eubert, martyre des Romains…

> Circuit d’environ 16 km (aller). **Informations pratiques :**

– Le dimanche 6 juin de 10h à 13h ;

– RV devant la fontaine Saint-Chrysole à Verlinghem à 9h45 ;

– Tarif : 10 € / Gratuit moins de 12 ans – Règlement au départ du circuit ;

– Les enfants à vélo doivent être accompagnés d’un adulte ;

– Prévoir un pique-nique pour le repas du midi ;

– Retour par les berges ou selon vos souhaits ;

– Nombre de participants limités, **réservation obligatoire** au 03 59 50 74 49 ou à [[valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr](mailto:valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr)](mailto:valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr).

