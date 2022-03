Sur le sentier des meuniers Maison du Patrimoine Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Sur le sentier des meuniers Maison du Patrimoine, 21 mai 2022, Périgueux. Sur le sentier des meuniers

Maison du Patrimoine, le samedi 21 mai à 20:30

**Tranche de vie** _**Dans le cadre des Journées européennes des moulins**_ Balade musicale contée autour de l’histoire des moulins. A Périgueux, une douzaine de moulins étaient répartis sur la rivière de façon équilibrée. Ils changent souvent de nom et sont les champions de la reconversion. Les premiers moulins sont connus notamment par les cartulaires, titres, actes attestant des privilèges religieux ou laïques. Final gourmand au bord de l’eau.

Gratuit. Sur réservation. Rdv : Maison du Patrimoine, 12 avenue Daumesnil.

Tranche de vie Maison du Patrimoine 12 avenue Daumesnil 24000 Périgueux Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Maison du Patrimoine Adresse 12 avenue Daumesnil 24000 Périgueux Ville Périgueux lieuville Maison du Patrimoine Périgueux Departement Dordogne

Maison du Patrimoine Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Sur le sentier des meuniers Maison du Patrimoine 2022-05-21 was last modified: by Sur le sentier des meuniers Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine 21 mai 2022 Maison du Patrimoine Périgueux Périgueux

Périgueux Dordogne