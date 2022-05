Sur le sentier des Gabelous – Festival de la randonnée, 26 mai 2022, .

Sur le sentier des Gabelous – Festival de la randonnée

2022-05-26 10:00:00 – 2022-05-26 16:00:00

Jeudi 26 mai 2022

Replongez à l’époque de l’or blanc et partez à la découverte des gabelous, ces gendarmes du sel en charge de protéger le saumoduc reliant les 2 Salines contre les contrebandiers et les brigands. Léger anachronisme et petite touche de technologie, nous troquerons le cheval contre le VTT à assistance électrique.

Pique-nique tiré du sac

