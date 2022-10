Sur le sentier de Noël du Silberwald Stosswihr Stosswihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Stosswihr

Sur le sentier de Noël du Silberwald Stosswihr, 12 décembre 2022, Stosswihr. Sur le sentier de Noël du Silberwald

Stosswihr Haut-Rhin

2022-12-12 08:00:00 – 2023-01-05 20:00:00 Stosswihr

Haut-Rhin Stosswihr Il s’agit d’une promenade au temps de Noël, au pays des gnomes de la Vallée, appelés « zwarikalas » à travers 27 stations. Le sentier du Silberwald débute à la Salle des Fêtes de Stosswihr. Le cheminement invite tout d’abord au calme et au recueillement, en abordant les traditions culturelles de Noël dans la Vallée, à l’église catholique et tout au long du chemin jusqu’à chapelle du Schweinsbach, du 17ème siècle. Les habitants auront décorés leurs maisons et les témoins du passé (fontaines, abreuvoirs) seront mis en valeur. Des animations guidées auront lieues les 18, 19, 23 et 30 décembre. De nombreux décors de Noël réalisés par les habitants du village ponctuent ce célèbre sentier. +33 3 89 77 30 61 Stosswihr

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Stosswihr Autres Lieu Stosswihr Adresse Stosswihr Haut-Rhin Ville Stosswihr lieuville Stosswihr Departement Haut-Rhin

Stosswihr Stosswihr Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/stosswihr/

Sur le sentier de Noël du Silberwald Stosswihr 2022-12-12 was last modified: by Sur le sentier de Noël du Silberwald Stosswihr Stosswihr 12 décembre 2022 Haut-Rhin Stosswihr Stosswihr, Haut-Rhin

Stosswihr Haut-Rhin