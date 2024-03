Sur le sentier de la biodiversité… Toucy, lundi 8 juillet 2024.

Sur le sentier de la biodiversité… Toucy Yonne

Un guide de la Pyramide du Loup vous emmène à travers bois pour découvrir les êtres vivants du milieu et leur interactions avec leur environnement dans le Parc de la Pyramide du Loup la mare, le Chêne 5 fois centenaire, un muret à pierres sèches pour reptiles, le terrier du blaireau, les trognes et pour finir, la rencontre avec Néïs et Nahele, nos chiens-loups. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08

fin : 2024-08-31

La Pyramide du Loup

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Sur le sentier de la biodiversité… Toucy a été mis à jour le 2024-03-25 par COORDINATION YONNE