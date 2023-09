FÊTE DU VIN PRIMEUR CUVÉE 2023 Sur le Promenade Bassan, 20 octobre 2023, Bassan.

Bassan,Hérault

Pour cette fin de Vendanges 2023, venez assister à la Fête du Vin Primeur avec des dégustations en musique! Sur place vous trouverez également des assiettes de charcuterie, fromage, cornet de châtaignes, glaces….

For the end of Vendanges 2023, come and take part in the Fête du Vin Primeur with musical tastings! You’ll also find plates of cold meats, cheese, chestnut cornet, ice cream…

Para el final de la Vendimia 2023, venga a disfrutar de la Fête du Vin Primeur con degustaciones y música También encontrará tablas de embutidos y quesos, cornet de castañas, helados…

Zum Ende der Weinlese 2023 können Sie an der Fête du Vin Primeur teilnehmen, bei der die Weinproben mit Musik begleitet werden Vor Ort finden Sie auch Wurst- und Käseplatten, Kastanienhörnchen, Eis…

