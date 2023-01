Mademoiselle Orchestra Sur le pont de la Péniche Spectacle – Cale Robinson, 11 juin 2023, Saint-Grégoire.

Mademoiselle Orchestra Dimanche 11 juin, 17h30 Sur le pont de la Péniche Spectacle – Cale Robinson

Entrée Gratuite

Fanfare féminine ludique

Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine Bretagne

Ras le pompon du quotidien! Depuis des mois, des ombres de couleur, réglées comme du papier à musique, traversent furtivement la cour du bâtiment C et se faufilent vers le garage… De petits couacs en gros canards, petit à petit, le tohu-bohu du début s’organise et devient musique. Autant dire que cette lubie est bel et bien devenue réalité!

Sous l’impulsion de Mme Liénard, leur chef de file, ces sept voisines déterminées ont sorti de leurs placards, des valses et des tangos, des rocks, des funks ou encore des discos afin de poursuivre sans relâche leur objectif: devenir de vraies femmes d’extérieur!!

Les musiciennes de Mademoiselle Orchestra : Aurore au saxophone alto, Helga au trombone, Marie-Pierre à la trompette , Andrée Liénard au tuba, Charlotte à la guitare électrique, Nina à la basse électrique et Conception à la batterie vous emmène dans un tourbillon de bonne humeur !

En partenariat avec le Festival Robinson



