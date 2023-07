Journée du patrimoine Sur le pont de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Journée du patrimoine Sur le pont de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Rennes, 16 septembre 2023, Rennes. Journée du patrimoine Samedi 16 septembre, 14h00 Sur le pont de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Gratuit Venez découvrir les Péniches spectacles à l’occasion de la journée du patrimoine : deux anciennes sablières réhabilitées en salles de spectacles et lieu d’expositions photographiques.

Visites et clin d’oeil musical à l’honneur !

Accès libre dans la limite de la capacité d’accueil du lieu. Sur le pont de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Quai Saint Cyr rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 59 35 38 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

