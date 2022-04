“Sur le plateau de tournage, objets à suppléments d’âme et tir à l’arlequin” Valérie du Chéné et Régis Pinault Musée régional d’art contemporain, 14 mai 2022 13:00, Sérignan.

Nuit des musées “Sur le plateau de tournage, objets à suppléments d’âme et tir à l’arlequin” Valérie du Chéné et Régis Pinault Musée régional d’art contemporain Samedi 14 mai, 13h00 Entrée libre

Valérie du Chéné investit le cabinet d’arts graphiques du Mrac Occitanie avec la complicité de Régis Pinault.

Commissariat : Clément Nouet

Pour Valérie du Chéné, l’art permet de « rendre visible un morceau de réalité », des mécanismes de vie ou des éléments de volumes qui n’apparaissent pas ou plus. Par le dessin et la gouache, elle se positionne en tant que chercheure et analyse ainsi tous les faits de son quotidien, essayant de trouver une logique à leurs fonctionnements.

Régis Pinault joue avec la polysémie des formes, des mots et du langage pour mieux déconstruire le réel et susciter l’imaginaire du spectateur pris dans un va-et-vient entre réalité et fiction, prosaïsme et poésie, analyse et contemplation.

Ensemble, de 2017 à 2019 ils travaillent à l’écriture puis au tournage du film “Un ciel couleur laser rose fuchsia”.

« C’est l’histoire d’un millefeuille, une ville frontalière avec l’Espagne dont l’écartement des rails est différent, Cerbère. De haut en bas, le fantôme est l’Hôtel Belvédère du rayon vert à l’époque des transbordeuses d’oranges. Une mélodie à trois notes sort mystérieusement de la rambarde métallique

surplombant la mer, le chant des sirènes. La mémoire collective peut parfois se transformer en mythologie. Les saynètes enchâssées les unes dans les autres, telles des poupées russes suscitent un suspens de pierres. Il est intéressant de voir comment on se débrouille pour traverser cette forêt Amazonienne. Et patati et patata. » (Synopsis par Valérie du Chéné et Régis Pinault).

Au sein du cabinet d’arts graphiques, ensemble, ils réalisent un wall painting qui rayonne dans tout l’espace. La peinture murale prolonge les recherches des artistes sur l’écriture du film à l’échelle de l’architecture. Noir, jaune, bleu, rouge, les surfaces pleines explosent de tonalités. L’œuvre s’inscrit alors comme le premier plan d’un décor à la dimension de l’espace. Sur le plateau et les plans, des affiches, des éléments de décors, des « objets à suppléments d’âme » ponctuent l’espace.

Dans la continuité de cette reconfiguration du réel, où tout fait image, où tout n’est que jeux d’illusion et d’artifices, on découvre que tout est atmosphère cinématographique. Apparaissent alors des « cibles » abstraites qui cultivent l’ambiguïté. La coexistence de différents degrés de réalité, l’association d’images et d’objets sont à l’origine d’un sentiment « d’inquiétante étrangeté ».

Une mise en scène d’indices sème le doute ; et s’il s’agissait d’un plateau de tournage de cinéma, ou d’un rebut de plateau ?

Valérie du Chéné est née en 1974. Elle vit et travaille à Coustouge et à Toulouse.

Régis Pinault est né en 1968. Il vit et travaille à Bordeaux et à Angoulême.

Situé à Sérignan au bord de la Méditerranée, le Mrac est un lieu artistique et touristique incontournable. Vaste et spacieux avec ses 3200 m², il soutient et présente aussi bien des artistes français qu’internationaux, et invente de nouvelles formes de médiation à l’art. La collection du musée, qui propose au public un regard sur la création des années 1970 à nos jours, vient d’être augmentée d’un dépôt exceptionnel du Fonds national d’art contemporain. En façade, l’ensemble composé de l’œuvre Rotation de Daniel Buren et Les Femmes fatales de Erró, vient d’enrichi par l’installation de Bruno Peinado Il faut reconstruire l’Hacienda.

Le musée, inauguré en septembre 2006 et géré par la région depuis 2010, est installé dans une ancienne cave viticole. En mai 2016, le musée se dote d’un nouvel espace de 430 m², situé au premier étage de la Poste adjacente. Ce développement ambitionne de renforcer l’attractivité du musée à l’échelle de la nouvelle grande région et d’améliorer la mise en valeur de ses collections et la richesse de sa programmation temporaire.

Les salles d’exposition présentent de grands volumes baignés de lumière naturelle. Dans cette atmosphère conviviale et lumineuse, différents espaces s’offrent aux visiteurs: un cabinet d’arts graphiques, des espaces d’expositions permanents et temporaires, et une librairie-boutique.

La collection du musée, forte de plus de 460 œuvres, propose au public un regard sur la création des années 1970 à nos jours. Elle s’articule en grands ensembles mettant l’accent sur certaines périodes de l’histoire de l’art (Paysagisme Abstrait, Art Conceptuel, Supports/Surfaces, Figuration Narrative, scène artistique actuelle), évacuant toute tentative encyclopédique. Composée en partie de dons d’artistes et de collectionneurs de la région, elle offre par là-même un focus sur Supports/Surfaces et la Figuration Narrative.

Grâce à la création de nouvelles réserves en mai 2016, le Mrac bénéficie pour cinq ans d’un dépôt d’œuvres de la collection du Fonds national d’art contemporain gérée par le Cnap. Ce dépôt, exceptionnel de par son ampleur (170 œuvres déposées, soit une augmentation de 38% de la collection du musée) va permettre de découvrir des accrochages de collections plus variés et ancrés historiquement. Par ce dépôt, le Mrac rejoint ainsi une liste prestigieuse de musées français pour lesquels le Cnap a consenti à des dépôts longs, parmi lesquels le Centre Pompidou de Paris, le Capc de Bordeaux ou encore les musées de Saint-Étienne ou de Grenoble.

En façade de l’extension, l’œuvre pérenne de Bruno fait le lien avec le bâtiment initial, tout en proposant une interaction avec celle de Daniel Buren. Avec cette œuvre extérieure, le Mrac, tel un musée à ciel ouvert, devient un élément fort du paysage urbain, interpellant sur leur passage les visiteurs et les passants.

En voiture : A9, sortie Béziers-centre, D 37 ou A9, sortie Béziers-ouest, D 19, Suivre Valras, Sérignan puis Centre administratif et culturel, Coordonnées GPS : Latitude : 43.2804, Longitude : 3.2809, Parking gratuit, En transports en commun : TER ou TGV : arrêt gare de Béziers, Bus à la gare : Ligne 16, direction Valras > Sérignan, arrêt promenade

http://mrac.languedocroussillon.fr

By car: A9, taken(brought) out taken(brought) out Béziers-centre, D 37 or A9, Béziers-ouest, D 19, Suivre Valras, Sérignan then Administrative centre and cultural, GPS Address and phone number: Degree of latitude: 43.2804, Degree of longitude: 3.2809, free Parking lot, In public transportation: TER or TGV(HST): stop(ruling) parks Béziers, Bus at the station: Line 16, direction(management) Valras> Sérignan, stop(ruling) walk Free entry Saturday 14 May, 13:00

Located in Sérignan at the edge of the Mediterranean Sea, Mrac is an inescapable(major) artistic and tourist place. Large and ample with his(her,its) 3200 m ², he(it) supports and presents French artists as well as international, and invents new forms of mediation in art. The collection of the museum, which proposes a look to the public on creation from 1970s to our days, has just been increase by an exceptional deposit(warehouse) of the National Art Collection of Contemporary Art. In facade, the set(group) compound(made up) of work Rotation of Daniel Buren and The femmes fatales de Err ó, comes of enriching by the installation of Bruno Peinado Il needs to rebuild the Hacienda.

The museum, inaugurated in September, 2006 and managed by the region since 2010, is installed(settled) in an old(former) wine-making cellar. In May, 2016, the museum acquires a new space of 430 m ², located on the first floor by adjacent Post office. This development aims to reinforce the attractivité of the museum on the scale of the new big(great) region and to improve the emphasising of its collections and the wealth of its temporary programme planning(programming).

Exhibition halls present big(great) volumes bathed by natural light. In this convivial and bright atmosphere, different spaces offer themselves to the visitors: a cabinet(office) of graphic arts, permanent and temporary spaces of exhibitions(exposures), and a bookshop-shop.

The collection of the museum, strong of more than 460 works, proposes a look to the public on creation from 1970s to our days. She articulates(is expressed) in large sets putting the emphasis over certain periods of the history of art (Abstract Landscape painting, Conceptual Art, Supports/surfaces(Media), Narrative Playing bit parts, current artistic stage(scene)), evacuating any encyclopaedic attempt. Consisted partly of gifts(donations) of artists and of collectors of the region, she(it) offers a focus thereabouts on Supports/surfaces(Media) and the Narrative Playing bit parts.

Thanks to the creation of new reserves in May, 2016, Mrac benefits for five years of a deposit(warehouse) of works of the collection of the National Art Collection of Contemporary Art managed by Cnap. This deposit(warehouse), exceptional all over its scale (170 registered works, that is an increase of 38 % of the collection of the museum) is going to allow to discover collisions(hangings) of collections more various and anchored historically. By this deposit(warehouse), Mrac joins so a prestigious list of French museums for which Cnap agreed to long deposits(warehouses), among which the Centre Pompidou of Paris, Capc of Bordeaux or else the museums of Saint-Etienne or of Grenoble.

In facade of extension, the permanent work of Bruno makes link with the initial building(ship), while proposing a correlation with that of Daniel Buren. With this external work, Mrac, like an open-air museum, becomes a strong element of the urban landscape, calling out(questioning) on their passage to the visitors and to the passer-bys.

Comisaría: Clément Nouet

Para Valerie du Chéné, el arte permite «hacer visible un pedazo de realidad», mecanismos de vida o elementos de volúmenes que no aparecen o más. A través del dibujo y la gouache, se posiciona como investigadora y analiza así todos los hechos de su vida cotidiana, tratando de encontrar una lógica a sus funcionamientos.

Régis Pinault juega con la polisemia de las formas, de las palabras y del lenguaje para deconstruir mejor lo real y suscitar el imaginario del espectador atrapado en un vaivén entre realidad y ficción, prosaísmo y poesía, análisis y contemplación.

Juntos, de 2017 a 2019, trabajan en la escritura y luego en el rodaje de la película “Un ciel couleur laser rose fucsia”.

Es la historia de una milenrama, una ciudad fronteriza con España cuyo ancho de vía es diferente, Cerbero. De arriba a abajo, el fantasma es el Hotel Belvédère del rayo verde en la época de los transbordadores de naranjas. Una melodía de tres notas sale misteriosamente de la barandilla metálica

con vistas al mar, el canto de las sirenas. La memoria colectiva puede transformarse a veces en mitología. Los sainetes entrelazados entre sí, como muñecos rusos, provocan un suspenso de piedras. Es interesante ver cómo te las arreglas para atravesar esta selva amazónica. Y patati y patata. (Sinopsis de Valerie du Chéné y Régis Pinault).

En el seno del gabinete de artes gráficas, juntos, realizan un wall painting que irradia por todo el espacio. El mural prolonga las investigaciones de los artistas sobre la escritura de la película a escala de la arquitectura. Negro, amarillo, azul, rojo, las superficies llenas explotan de tonos. La obra se inscribe entonces como el primer plano de una decoración a la dimensión del espacio. En la meseta y los planos, carteles, elementos de decoración, «objetos con suplementos de alma» puntúan el espacio.

En la continuidad de esta reconfiguración de lo real, donde todo es imagen, donde todo es juegos de ilusión y artificios, se descubre que todo es atmósfera cinematográfica. Aparecen entonces «blancos» abstractos que cultivan la ambigüedad. La coexistencia de diferentes grados de realidad, la asociación de imágenes y objetos, están en el origen de un sentimiento de «inquietante extrañeza».

Una puesta en escena de indicios siembra la duda; ¿y si se tratara de un plató de rodaje de cine o de un desperdicio de plató?

Valerie du Chéné nació en 1974. Vive y trabaja en Coustouge y Toulouse.

Régis Pinault nació en 1968. Vive y trabaja en Burdeos y Angulema.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 13:00

