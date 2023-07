Randonnée théâtrale avec les Axiomatiques Sur le parvis de l’église Lormes, 27 juillet 2023, Lormes.

Randonnée théâtrale avec les Axiomatiques
Jeudi 27 juillet, 19h00
Sur le parvis de l'église
Entrée libre

La tournée des Axiomatiques prend la forme d’une randonnée théâtrale qui relie à pieds sept municipalités du Morvan sur une quinzaine de jours. Dans chacune de ces communes seront jouées en extérieur plusieurs courtes pièces – farces, tragédies et contes musicaux – qui toutes essayent de hisser le théâtre à la hauteur de l’urgence climatique et de mettre de la joie dans la politique, et de la politique dans la joie.

Sur le parvis de l'église
Lormes
Lormes 58140
Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté
07 82 81 89 52

2023-07-27T19:00:00+02:00 – 2023-07-27T20:30:00+02:00

