Venez vous initiez au canoë en longeant le canal de la Somme à Flixecourt, flânez dans le marais des Cavins et filez sur le cours de la vieille Somme aussi vite que le martin-pêcheur. Boucle en canoë originale et surprenante ! Nous remonterons le Fleuve Somme sur 3 km pour arriver à un ponton de débarquement. Nous profiterons du portage pour observer le barrage d'Hangest-sur-Somme avec sa passe à poissons et anguilles. Reprise de la navigation sur le bras de la Vieille Somme où le courant nous pousse vers l'aval. Nous discuterons sur la dynamique de la rivière, les aménagements, les protections de berges, pause et visite du marais des Cavins (hutte de chasse, faune, flore). Au croisement du Fleuve Somme, nous rejoindrons le débarquement à l'écluse de la Breilloire pour regagner nos véhicules. Toutes les infos : https://www.festival-oiseau-nature.com/activite/sur-le-lit-de-la-somme-en-canoe/

