GUINGUETTE des bords de Marne Sur le Jard Cumières, 8 juillet 2023, Cumières.

Cumières,Marne

2 jours de festivité dans le village de Cumières.

Diverses animations. Bar à champagnes, collection de capsules, restauration rapide, spectacle pour enfants, orchestre et groupes, exposition d’artistes peintres, voitures anciennes, course de tonneaux…

Tout le weekend, ambiance 1900 à 1980. Défilé costumé à 15h. Début des animations à 18h.

Dîner dansant le samedi à 20h.

Repas (sur réservation) en musique le dimanche midi..

2023-07-08 fin : 2023-07-09 19:00:00. .

Sur le Jard

Cumières 51480 Marne Grand Est



2 days of festivities in the village of Cumières.

Various events. Champagne bar, capsule collection, fast food, children’s show, orchestra and bands, painters’ exhibition, vintage cars, barrel race…

All weekend, atmosphere from 1900 to 1980. Costume parade at 3pm. Entertainment starts at 6pm.

Dinner dance on Saturday at 8pm.

Sunday lunch (reservation required).

2 días de fiesta en el pueblo de Cumières.

Diversos eventos. Bar de champán, colección de cápsulas, comida rápida, espectáculo infantil, orquesta y bandas, exposición de pintores, coches de época, carrera de barriles…

Todo el fin de semana, ambiente de 1900 a 1980. Desfile de disfraces a las 15.00 h. Espectáculos a partir de las 18.00 h.

Cena con baile el sábado a las 20.00 h.

Comida (previa reserva) con música el domingo a mediodía.

2 Tage voller Festlichkeiten im Dorf Cumières.

Verschiedene Animationen. Champagner-Bar, Kapselsammlung, Schnellimbiss, Kindershow, Orchester und Bands, Ausstellung von Malern, Oldtimern, Fassrennen…

Das ganze Wochenende, Atmosphäre von 1900 bis 1980. Kostümierter Umzug um 15 Uhr. Beginn der Animationen um 18 Uhr.

Tanzabendessen am Samstag um 20 Uhr.

Essen (mit Reservierung) mit Musik am Sonntagmittag.

