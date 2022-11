Sur le fil du monde – Compagnie Théâtre en herbe Frocourt, 21 décembre 2022, Frocourt.

Sur le fil du monde – Compagnie Théâtre en herbe

18 Rue de Beauvais Frocourt Oise

2022-12-21 – 2022-12-21

Frocourt

Oise

Frocourt Oise

Spectacle musical à partir de 4 ans.

Suivez la petite roulotte et partez en voyage avec nous … Venez découvrir les couleurs, les coutumes et les sonorités des pays traversés. Sur le fil du monde, c’est une rencontre et un partage avec le monde qui nous entoure, une sensibilisation à l’écologie et la protection des animaux.

Un spectacle émouvant et drôle, guidé par la musique, le chant, la danse, où les protagonistes partagent leurs espérances, leurs inquiétudes, mais surtout leur joie de vivre dans un monde bouillonnant de culture et d’échange.

http://www.theatredespoissons.net/

Frocourt

